MHP'de 'Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu' adıyla bir heyet oluşturuldu

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar yaygın ve yoğun şekilde meydana gelen zincirleme felaketlerle uğraştığını belirtti.

Bir taraf yanarken diğer tarafın sel ve heyelanlarla yıkıldığını, olağan dışı bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirten Bahçeli, "Orman yangınlarıyla kavrulan milli yürekler, bu kez de Batı Karadeniz'deki afetlerle sarsılmış, hüzünle sarılmıştır. Bartın, Sinop, Kastamonu ve Samsun'da ortaya çıkan taşkın ve seller oluşan heyelanlarla birlikte önüne ne geldiyse yutmuş, ortalığı savaş alanına çevirmiştir." değerlendirmesini yaptı. Bahçeli, Doğu Karadeniz'den sonra Batı Karadeniz'in de sel altında kalması ve can kayıpları olmasının milleti derinden yaraladığını kaydetti.

Dere yataklarına inşa edilmiş binaların bazı yerlerde 4 metre yüksekliğe ulaşan sel karşısında ayakta kalamadığını belirten Bahçeli, MHP'nin yöre insanına destek sağlamak, gerekli incelemeleri yapmak amacıyla afet bölgesine bir heyet gönderdiğini bildirdi.

Orman yangınları ile sel ve heyelanlar sonucunda vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, tedavi gören vatandaşlara da acil şifa dileğinde bulunan Bahçeli, "İnanıyorum ki felaketlerin yaraları el birliğiyle sarılacaktır. Devletimiz meselelere hakimdir ve muktedirdir. Milletimiz sağduyulu ve soğukkanlıdır. Telaşa ve tedirginliğe lüzum yoktur. Allah'ın izniyle bugünler geçecektir. Felaketlerin hasarı, faziletle, ferasetle, fedakarlıkla, fevkalade bir dayanışma ruhuyla ortadan kaldırılacaktır." paylaşımında bulundu.

Bahçeli, ülkede doğal afetlerin neden olduğu tahribatların onarılması için tüm imkanlar seferber olmuşken önce Konya Meram'da ve ardından Ankara Altındağ'da yaşanan elim olayların kaygı ve kuşku yarattığına dikkati çekti. Bahçeli, "Provokasyona müsait iklimi lehlerine çevirmek, bu suretle fitne ateşini körüklemek için harekete geçen karanlık mihraklar, bir yanda Türk-Kürt ihtilafını kaşımanın, diğer yanda da yerli-sığınmacı gerilimini şiddet alanına taşımanın hevesine kapılmışlardır." ifadesini kullandı.

- "Katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum"

Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın'a rahmet dileyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum. Toplumsal huzuru bozmak için farklı mecralardan tahrik ve ajitasyona kalkışanların bağlantıları da mutlaka araştırılmalıdır.

Ülkemiz çok ciddi risk altındadır. İstismar ve ihanet kol koladır. Bunlar oluyorken İP başkanının ziyaret ettiği yerlerde, tıpkı bir tiyatro sahnesini andıran danışıklı dövüş tartışmaları ve karşılıklı söz düelloları da başka bir damardan Türkiye'ye kurulmuş tuzaktır. Senaryosunu Türkiye karşıtlarının yazdığı, yönetmenliğini CHP'nin yaptığı, figüranların da İP ve CHP'den seçildiği bu melanet oyununun farklı il ve ilçelerimizde sistematik olarak sahnelenmesi gözümüzden kaçmamıştır."

- "Yalancılar korosu artık milli güvenlik tehdidi düzeyindedir"

Proje partilerinin zalimlerin maşası haline geldiğini ifade eden Bahçeli şunları kaydetti:

"Ülkemizi kuşatan husumet ve huzursuzluk sarmalına katkı veren, ön açan, öncü olan siyasi partiler, sözde sanatçılar, buçuk aydınlar ziyandadır, zillettedir. Yalan, riya, iftira, inkar ve hatta ihanet bunların meziyeti, meskeni, beslendikleri zehirli membadır.

Gerçekleri alenen çarpıtanlar, milletimizin gözünün içine baka baka yalan söyleyenler günahkar olmakla birlikte planlı bir siyaset propagandasının da ara ve bağımlı aktörleridir. CHP yönetimi yalancıdır, İP yönetimi yalancıdır, diğerleri yalanla yoldaştır.

Türk milleti, yalan haberlerden, yalan siyasetten, yalan beyanatlardan, aklıyla alay eden sefil zihniyetlerden bıkmış usanmıştır. Yalancılar korosu artık milli güvenlik tehdidi, milli huzur bozguncusu düzeyindedir. Böyle gelse de böyle gitmemelidir, gitmeyecektir."

Yalan ve iftirayla mücadele, yalancılarla ve müfterilerle mücadelenin milli ve ahlaki ilkeleri olan herkesin başlıca sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bahçeli, Müslüman Türk'ün yalana tahammül etmesinin imkansız olduğunu belirtti.

- "Yalancıların ipliği pazara çıkarılmalıdır"

"Yalanı rehber yapanların, yurdu rezil etmek için kuyruğa giren soytarılar olduğunu" ifade eden Bahçeli, şu paylaşımda bulundu:

"Yalancıların ipliği pazara çıkarılmalıdır. Maskeleri indirilmelidir. Bu konuda MHP olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu herkes bilmelidir. Yalan uçurumdur, bu nedenle zillet partilerinin istikameti kaybolmuş, alayı uçurumu boylamıştır. Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle değerli fikir ve hukuk insanlarımızdan teşekkül etmiş 'Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu' adıyla bir heyet kurulmuştur.

Mezkur heyetin yapacağı çalışmaların sonucunda siyaset, sivil toplum ve medya alanlarında yalanı meslek edinmiş çürümüşleri teşhir etmek, insanlarımızın aldatılmasının önüne bütünüyle geçmek için kanuni bir düzenleme ihtiyacı şayet hasıl olursa bunun da gereği yapılacaktır.

Yalan, insan haysiyetini çiğnemektir. Doğruluk, dürüstlük insan onurunu yükseltmektir. MHP doğrunun yanında, doğru duruşun içinde, dosdoğru bir mücadelenin safındadır. Yalancıların sonu görünmüştür. Bundan sonra onlar kaçacak, biz de kovalayacağız."