Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
|13 Ağustos 2021 18:45
|+Aa- Yazdır
BIST 100 endeksi, en düşük 1.409,81, en yüksek 1.449,25 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,90 artarak 1.447,64 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,57 kayıpla 486,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 azalışla 3.223,00 liraya geriledi. Geçen hafta 792,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 788,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,01 değer kaybederek 8,5400 liraya, avro da yüzde 0,99 azalarak 10,0600 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,36 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa günü yükselişle tamamladı
13 Ağustos 2021 18:37
|Çeyrek altın günü 788 TL'den tamamladı
13 Ağustos 2021 17:48
|Dolar haftayı düşüşle tamamladı
13 Ağustos 2021 17:42
|Borsa günü yükselişle tamamladı
12 Ağustos 2021 18:31
|Çeyrek altın 790 TL'ye yükseldi
12 Ağustos 2021 17:33
|Dolar günü 10 kuruş düşüşle kapattı
12 Ağustos 2021 17:30
|Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Ağustos 2021 18:22
|Dolar ve avro günü kaç TL'den tamamladı?
11 Ağustos 2021 17:23
|Gram altın 480 TL'nin üzerine çıktı
11 Ağustos 2021 17:22
|Borsa günü yükselişle tamamladı
10 Ağustos 2021 18:23