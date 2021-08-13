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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,90 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,57, dolar/TL yüzde 1,01, avro/TL yüzde 0,99 değer kaybetti.
13 Ağustos 2021 18:45
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

BIST 100 endeksi, en düşük 1.409,81, en yüksek 1.449,25 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,90 artarak 1.447,64 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,57 kayıpla 486,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 azalışla 3.223,00 liraya geriledi. Geçen hafta 792,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 788,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,01 değer kaybederek 8,5400 liraya, avro da yüzde 0,99 azalarak 10,0600 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,36 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.
Anadolu Ajansı
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