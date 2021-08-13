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3 ildeki sel felaketi '3. seviye ulusal afet' ilan edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin "3. seviye ulusal afet" ilan edildiğini bildirdi.
13 Ağustos 2021 18:59
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3 ildeki sel felaketi '3. seviye ulusal afet' ilan edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Batı Karadeniz'i etkileyen sel felaketinin "3. Seviye (Ulusal) Afet" ilan edildiği bilgisini paylaşan Yanık, sel felaketinin meydana geldiği ilk saatlerde sosyal yardım kapsamında Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira ve Bartın'a 2 milyon lira olmak üzere toplam 10 milyon lira kaynak aktarıldığını hatırlattı.

Yanık, afetle mücadele çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre, AFAD koordinasyonunda, 28 ayrı çalışma grubuyla yürütüldüğüne dikkati çekerek, Bakanlığın bu çalışma gruplarının ikisinde ana çözüm ortağı, üçünde ise destek çözüm ortağı olduğunu kaydetti.

- "Kırmızı Yelekliler hayatın normale dönmesi için afetzedelere el uzatmaya devam edecek"

Bakanlığın, çalışma grupları çerçevesinde afetzedelerin barınma ve gıda gibi ihtiyaçlarının tedarikinde aktif görev aldığını, psikososyal destek hizmetiyle de afetin yaralarının sarılmasında kilit rol üstlendiklerini aktaran Yanık, şöyle devam etti:

"Psikososyal destek hizmet grubumuz dün itibarıyla arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı noktalarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bakanlığımızın sorumlu olduğu ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım çalışma grubu faaliyete geçirilerek, personelimiz 7/24 esasına göre AFAD Acil Durum Merkezinde göreve başladı. Psikososyal destek grubumuz 'Kırmızı Yelekliler' her zaman olduğu gibi hayatın normale dönmesi için afetzedelere el uzatmaya devam edecek. Hem sosyal yardımlardan hem de ayni bağış ve depo yönetiminden sorumlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımızdaki personelimiz fedakarca ve özverili şekilde temel ve acil ihtiyaçları karşılamaktadır."

- 3. seviye ulusal afet nedir?

Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre, bir bölgede meydana gelen afetin olay seviyesi "3 veya 4" olarak belirlendikten sonra olay seviyesi ilan ediliyor ve Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (AADKK) toplanıyor.

AFAD hizmet grubu, bakanlık, kurum, kuruluş ve Türk Kızılayın temsilcileri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına çağrılıyor.

Olay türü ve ölçeğine göre, 1. ve 2. grup destek illeri, afet bölgesine talimat beklemeksizin hareket ediyor.

Birinci grup, seviye etki derecesine göre kendi hizmet gruplarıyla birlikte afet bölgesine destek oluyor.

Bölge ve komşu illerden oluşturulan ikinci grup ise seviye etki derecesine göre kendi hizmet gruplarıyla beraber afet bölgesine destek sağlayan ve gerektiğinde hizmet gruplarını devam ettirecek illerden oluşturulan grupları ifade ediyor.

Afet olayının 3. seviye ilan edilmesi, ulusal desteğe ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor.
Anadolu Ajansı
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