1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vaka sayıları iki gündür düşüyor

Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.
13 Ağustos 2021 19:31
+Aa- Yazdır
Vaka sayıları iki gündür düşüyor

Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 492 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,41, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,21 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 704 bin 72'si birinci doz, 32 milyon 406 bin 947'si ikinci doz, 6 milyon 510 bin 396'sı üçüncü doz olmak üzere 82 milyon 621 bin 415'e yükseldi.

Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 139 bin 409 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda iki sanduka bulundu
13 Ağustos 2021 19:44		 Üç kez aşı ekibini reddetti: 26 yaşında koronadan hayatını kaybetti
13 Ağustos 2021 18:52
'En geç 20 gün içinde aşılılara pozitif ayrımcılık gelmeli'
13 Ağustos 2021 16:24		 Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali, son yolculuğuna uğurlandı
13 Ağustos 2021 16:04
Şanlıurffa'da fışkıran ham petrol, araziye akmaya başladı
13 Ağustos 2021 15:29		 Dünya genelinde 4 milyar 620 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
13 Ağustos 2021 13:55
TURKOVAC aşısının delta varyantına karşı etkisi araştırılıyor
13 Ağustos 2021 13:38		 Doğu Karadeniz'de yerel şiddetli yağış uyarısı
13 Ağustos 2021 13:32
Selde kaybolan Senanur'un Whatsapp grubuna attığı son mesaj ortaya çıktı
13 Ağustos 2021 11:29		 Kovid-19'a karşı aşı olanlar hastalığı geçirse bile hafif atlatıyor
13 Ağustos 2021 10:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:44 - Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda iki sanduka bulundu19:33 - MHP'de 'Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu' adıyla bir heyet oluşturuldu19:31 - Vaka sayıları iki gündür düşüyor19:23 - Vakaların arttığı ilde randevusuz hastaya bakılmayacak19:20 - Hastanede rezalet! Müdür ölen kişinin parasını çaldı19:17 - Aracıyla selde sürüklendi: O anları anlattı
19:11 - 'Cin çıkarma' bahanesiyle 2 kadına cinsel istismarda bulundu, tutuklandı19:02 - Ordu'da sel: Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı18:59 - 3 ildeki sel felaketi '3. seviye ulusal afet' ilan edildi18:52 - Üç kez aşı ekibini reddetti: 26 yaşında koronadan hayatını kaybetti18:45 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:37 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:26 - Okul girişlerine maske konacak18:25 - Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı18:21 - Sahte altın ve para operasyonunda 4 kuyumcu tutuklandı18:18 - Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı18:13 - Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 31 oldu
18:10 - EGM: Gönderdiğimiz dolandırıcılık mesajlarına itibar edin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Otomobilde ÖTV Düzenlemesi: İşte yeni ÖTV oranları
ÖTV indirimiyle 300 bin liralık araç 250 bine inecek!
İçki masasındaki hakim, HSK müfettişine ifade veriyor
Türk Telekom açıkladı: 13 ilde telefon ve internet kesilecek
Yeni bir bakanlığın kurulması seçeneği masada
13 Ağustos 2021 tarihli atama kararı Resmi gazetede yayımlandı
Sağlık çalışanı Covid-19'dan hayatını kaybetti
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 31 oldu
Bakan Pakdemirli'nin danışmanı... 'Hapis yattım ama sabıkam yok'
Üniversite diye kaçak villa inşa etmişler! Kaçak tünel de bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çalışmaktan dolayı sözlüğü boşlamak 3
verilen istenen çözüm 2
arkandan köpek kovalar 2
hudut namustur 1
tolkien 1
lavaş 1
güllerim soldu 1
peygamber 1
Noktalama işaretleri 2
dünya solaklar günü 1
SON İLANLAR
Hacı Bayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Alanya Aleaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 29 işçi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 26 sağlık personeli alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 3 mühendis alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam