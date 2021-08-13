Çayeli'nde Ağaran Şelalesi taştı, yol trafiğe kapandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükselirken, yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi. Kentin yüksek kesimlerinde ise bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Etkili yağışla Çayeli ilçesindeki ünlü Ağaran Şelalesi de taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmında ulaşıma kapanan yolda, hasar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD); Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğinin duyurulduğu açıklamanın ardından bölgede Ordu'nun yanı sıra Rize'de de yağış başladı. Rize'nin Çayeli ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle derelerde su seviyesi yükselirken, cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçe merkezinde bazı yollar göle dönerken, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışın sürdüğü bölgede su baskını nedeniyle yollarda hasar oluştu. Belediye ekipleri de su baskınlarına karşı çalışma başlattı.

AĞARAN ŞELALESİ TAŞTI

Rize'de etkili sağanak nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Etkili yağışla Çayeli ilçesindeki ünlü Ağaran Şelalesi de taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmında ulaşıma kapanan yolda, hasar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki yan derelerin taşması sonucu ise çeşitli alanlarda heyelanlar meydana geldi. Yamaçlardan kopan toprak kütleri nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makinesi destekli kapanan yollarda çalışmalarını yürütürken, bölgede yağmur da etkisini sürdürüyor.