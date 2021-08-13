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İkna yoluyla bir terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
13 Ağustos 2021 20:39
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İkna yoluyla bir terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan PKK'lının 2015'te terör örgütüne katıldığı, Avrupa ve Belçika'da basın yayın faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 127'ye yükseldi.
Anadolu Ajansı
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