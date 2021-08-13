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Siirt'te serinlemek için suya girin 2 kız kardeş boğuldu
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Zorava Çayı'na serinlemek için giren 2 kız kardeş boğularak hayatını kaybetti.
|13 Ağustos 2021 20:53
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Edinilen bilgilere göre olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Zorava Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için Zorava Çayı kenarına giden Nas ailesinin iki kızı, serinlemek için girdikleri suda boğuldu. Çaya giren Gule Nas (15) ve Hasret Nas (13) adlı iki kız kardeşin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine olay yerine çağrılan UMKE ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yapılan arama çalışmaları sonucunda iki kız kardeş baygın halde sudan çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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