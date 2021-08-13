Kaçırdığı ambulansı kaldırımdaki kalabalığın üzerine doğru sürdü
|13 Ağustos 2021 20:59
|+Aa- Yazdır
Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Şırnak Devlet Hastanesi'nden kaçırdığı bir ambulans ile yollarda tehlike saçtı. Kontrol noktalarında yavaşlamayan araç, zaman zaman kaldırıma girerek yayaların hayatını da tehlikeye attı.KALABALIĞIN ÜZERİNE
AMBULANSI SÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Polisin durdurma girişimlerine rağmen ambulansı kullanmaya devam eden şahsın kaldırımdaki yayaların üzerine aracı sürdüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde ambulansı daha gelirken fark eden kalabalığın kendilerini güvene almak için kaçıştığı ve bazılarının dükkanların içine girdiği görülüyor.
GÖZALTINA ALINDI
Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın kullandığı ambulans, polisin havaya ateş açması ile durdurulabildi. Sürücü ise gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Siirt'te serinlemek için suya girin 2 kız kardeş boğuldu
13 Ağustos 2021 20:53
|Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs dere yatağına devrildi
13 Ağustos 2021 19:55
|Validen 'göçmen taşıyan otobüs' görüntülerine açıklama
13 Ağustos 2021 16:54
|HSK müfettişi, içki masasındaki hakim için Manavgat'ta
13 Ağustos 2021 16:14
|Cinayet zanlısı, nişanlısı ile yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu
13 Ağustos 2021 16:03
|55 yaşındaki kadın çocuk parkında pitbulların saldırısına uğradı
13 Ağustos 2021 15:38
|Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
13 Ağustos 2021 14:55
|Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi yaşamını yitirdi
13 Ağustos 2021 14:43
|Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, 2 oğlu yaralandı
13 Ağustos 2021 14:38
|Sağlık çalışanı Covid-19'dan hayatını kaybetti
13 Ağustos 2021 14:29