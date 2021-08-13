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Kaçırdığı ambulansı kaldırımdaki kalabalığın üzerine doğru sürdü

Şırnak'ta devlet hastanesinden bir ambulansı kaçıran kimliği belirsiz kişi, aracı kaldırımdaki yayaların üstüne sürdü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
13 Ağustos 2021 20:59
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Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Şırnak Devlet Hastanesi'nden kaçırdığı bir ambulans ile yollarda tehlike saçtı. Kontrol noktalarında yavaşlamayan araç, zaman zaman kaldırıma girerek yayaların hayatını da tehlikeye attı.KALABALIĞIN ÜZERİNE

AMBULANSI SÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Polisin durdurma girişimlerine rağmen ambulansı kullanmaya devam eden şahsın kaldırımdaki yayaların üzerine aracı sürdüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde ambulansı daha gelirken fark eden kalabalığın kendilerini güvene almak için kaçıştığı ve bazılarının dükkanların içine girdiği görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın kullandığı ambulans, polisin havaya ateş açması ile durdurulabildi. Sürücü ise gözaltına alındı.
Memurlar.Net
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