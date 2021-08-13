Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi
|13 Ağustos 2021 21:02
|+Aa- Yazdır
Orgeneral Dündar'ın yaş haddinden emekliye ayrılması dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir-teslim töreni düzenlendi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü, Karargah'a gelişlerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar karşıladı.
Tören mangasını selamlayan Bakan Akar'ın şeref defterini imzalamasının ardından devir teslim törenine geçildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Orgeneral Avsever'e devreden Orgeneral Dündar, "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devrediyorum." ifadesini kullandı.
Brövesi takılan Orgeneral Avsever ise "Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devralıyorum." dedi.
- Avsever, komutanlık forsunu hediye etti
Törenin sonunda Avsever, Orgeneral Dündar'a, görevi süresince kullandığı "komutanlık forsunu" hediye etti.
Törende konuşan Akar, 2230 yıllık şanlı tarihe sahip Kara Kuvvetlerini TSK'nın gözbebeği olarak nitelendirdi.
Dündar'ın görevini üç sene boyunca büyük başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Akar, "Göreviniz süresince tarihe geçecek başarılı görevler icra ettiniz. Ülkemize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize katkılarınızdan dolayı daima büyük bir saygıyla anılacaksınız. Başarılarınızdan dolayı sizleri en içten duygularla kutluyor, yeni hayatınızda sağlık, esenlikler diliyorum." şeklinde konuştu.
Kara Kuvvetleri Komutanlığını devralan Avsever'i tebrik eden Akar, "Yeni görevinizde de başarılı olacağınızdan, ülkemize, milletimize, Kara Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacağınızdan eminiz. Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanı'mız adına kutluyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emniyetten dolandırıcılıkla ilgili uyarı mesajlarına ilişkin açıklama
13 Ağustos 2021 20:47
|Vakaların arttığı ilde randevusuz hastaya bakılmayacak
13 Ağustos 2021 19:23
|3 ildeki sel felaketi '3. seviye ulusal afet' ilan edildi
13 Ağustos 2021 18:59
|Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde verilecek desteklerin ayrıntılarını paylaştı
13 Ağustos 2021 18:25
|Atatürk'e ait olduğu iddia edilen baston kayıtlardan çıkmadı, Bakanlık inceleme başlattı
13 Ağustos 2021 18:06
|Harp Okulları sınavı sonuçları açıklandı
13 Ağustos 2021 17:35
|Köylüler nöbet tutmuştu, Akbelen'de şirkete teslim işlemleri durdu
13 Ağustos 2021 17:33
|TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin iddialara yalanlama
13 Ağustos 2021 17:28
|Türk Telekom açıkladı: 13 ilde telefon ve internet kesilecek
13 Ağustos 2021 17:00
|YÖK, öncelikli alan için tercihleri almaya başladı
13 Ağustos 2021 16:09