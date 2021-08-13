Sel suları deredeki balıkları karaya vurdu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel suları deredeki balıkları karaya vurdu. Suların çekilmesi ile birlikte balıklar, su birikintilerinde kaldı.
|13 Ağustos 2021 21:05
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İki gün önce sel sularının vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaralara
sarılmaya devam ediyor. Sel sularının çekilmesiyle birlikte arama çalışmaları
hızlandırılırken, ortaya çıkan araçlar, balçık ve kalaslarla dolan iş yeri ve
evler ise dehşete düşürüyor. Dereden akan suyun yükselmesiyle birlikte şehir
merkezindeki sokaklara giren balıklar ise sel sularının çekilmesi ile mahsur
kaldı.
Su birikintileri içinde can veren balıkları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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