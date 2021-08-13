Düşük riskli il sayısı 25'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "ARTVİN, MANİSA, UŞAK düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 25'e yükseldi." dedi.
|13 Ağustos 2021 22:04
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanma oranlarına ilişkin sosyal medya hebasından paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında; "ARTVİN, MANİSA, UŞAK düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 25'e yükseldi." ifadelerini kullandı.
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