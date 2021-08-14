Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 5 emsal karar
|14 Ağustos 2021 00:04
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Bilindiği üzere, 4932 sayılı Kanun kapsamında tüm vatandaşlar kamu kurumlarından bilgi ve belge talebinde bulunabilmektedir. Bilgi ve belge taleplerinin, eğer istisnalar arasında değilse, 15 iş günü içinde açıklanması gerekmektedir.
Bilgi ve belge taleplerine 15 iş günü içinde cevap verilmemesi halinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna (BEDK) başvurulmaktadır.
BEDK 6 ila 23 Temmuz 2021 tarihinde verdiği kararlardan beşini emsal niteliği taşıdığı gerekçesiyle web sitesinden yayımladı. İşte o kararlar:
- Profesör kadrosuna atanmak için başvuran adaylarla ilgili olarak düzenlenen jüri raporları bilimsel niteliktedir; özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendirilemez. Tıklayın.
- Uzman yardımcılığı sınavına girip başarısız sayılan kişi, kaç puan aldığını ve başarı sıralamasını öğrenme hakkına sahiptir. Karar için tıklayın.
- Engelli kişinin, sakatlık teşvik indiriminden hangi rapora göre yararlandığı konusundaki belgeyi alma hakkı vardır. Karar için tıklayın.
- Türkiye Karete Federasyonu, daha önceki yıllarda şampiyonlara katılan kulüplerin yıllar bazındaki listesini, kurumsal özel bilgiler olduğu gerekçesiyle vermemezlik edemez. Karar için tıklayın.
- YÖK Başkanlığı, tarih ve sayı belirtilerek istenen YÖK Genel Kurulu Kararının bir örneğini "Dilekçeyle başvurun" şeklinde reddemez, talep karşılanmalı. Karar için tıklayın.
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