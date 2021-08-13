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ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için operasyon başlattı

ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını açıkladı.
13 Ağustos 2021 22:09
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ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için operasyon başlattı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin operasyonun başladığını ve ülkedeki birliklerine ilişkin herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini belirtti.

Pentagon Sözcüsü Kirby, basın brifinginde Afganistan'daki Amerikan diplomatik personelin tahliyesiyle ilgili operasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, birliklerin hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını açıkladı.

Yaklaşık 3 bin askerin tahliye için gönderildiği Kabil'deki gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını vurgulayan Sözcü Kirby, Afganistan'a tahliye için gönderilen askeri birliklere tehdit karşısında savunma haklarının olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

Kirby, ABD askerleri ile Taliban'ın karşı karşıya gelme olasılığına ilişkin soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geleceği göremem, ancak şunu söyleyebilirim, 11 Eylül'den sonra Afganistan'a gönderilen askerler yapmaları gereken şeyi yaptı, yani Afganistan'ın ABD'ye yönelik terör saldırılarına güvenli liman olmasını önleme ve El-Kaide gibi grupların kapasitelerini ciddi şekilde geriletme görevini yaptılar."

ABD'nin 20 yıllık süreçte Afganistan'dan hem yönetim hem de güvenlik güçleri anlamında gerekli tüm desteği sağladığını, artık Afgan yönetiminin Taliban'a karşı duracak kararlılığı göstermesi gerektiğini ifade eden Kirby, şu an Amerikan askerlerinin ve ülkedeki diğer Amerikalı personelin çekilmesinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Kirby ayrıca Afganistan'da siyasi bir müzakere sürecinin devam ettiğini ve Taliban'ın bu müzakere sürecine aktif olarak katılıp siyasi bir sonuca ulaşmaya çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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