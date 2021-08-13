Sağanak yağış sele neden oldu, Oltu-Erzurum yolu ulaşıma kapandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren sağanakta Oltu-Erzurum karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Sağanak yağmur sonrası Oltu'ya bağlı Başaklı, Kaleboğazı, Ballıca, Erdoğmuş, Zerdenes ve Gökçedere köylerinde birçok ekili ve dikili alanlar zarar gördü.
|13 Ağustos 2021 22:21
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak, Oltu ilçesinde saat 16.30 sıralarında başladı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu ve yağış sonrası sel sularının getirdiği çamur ve balçık Erzurum-Oltu karayolunun birçok bölgesinde yolu kapattı. Sağanak sonrası oluşan selin getirdiği balçıkla kapanan yollardaki araçlar daha fazla ilerleyemedi. Sürücüler bir süre yolun ulaşıma açılmasını bekledi.
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