FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddia edilen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 şüpheli yakalandı.
|13 Ağustos 2021 23:00
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İddialara göre, İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili Dörtyol kavşağında durdurdu. Otomobilde yapılan kontrollerde aralarında FETÖ şüphelisi olarak yargılanmalarına devam edildiği öğrenilen kişilerin de olduğu 3 kişi gözaltına alındı. FETÖ şüphelisi E.Ş., H.D. ve F.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürüldü.
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