Temmuzda dünya çapında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
|13 Ağustos 2021 23:08
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Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinin (NOAA) yayımladığı küresel verilere göre, kuzey yarımkürede temmuz sıcaklıkları, ay ortalamasının 1,54 derece üzerine çıkarak 142 yılın rekorunu kırdı.
Temmuzda Asya kayıtlara geçen en sıcak ayını yaşarken, Avrupa'da temmuz sıcaklığı 2018 yılının gerisinde kalarak ikinci oldu.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi yöneticisi Rick Spinrad, temmuzun genellikle yılın en sıcak ayı olduğunu belirterek, "Ancak bu rekor, iklim değişikliğinin dünyayı soktuğu rahatsız edici ve yıkıcı yolun göstergelerinden biri oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, aylık raporlarının Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) geçen hafta yayımlanan iklim raporunda belirtilen uzun vadeli değişiklikleri yansıttığını kaydetti.
IPCC raporunda, önlem alınmadığı takdirde 21. yüzyılda 2 derecelik küresel ısınmanın aşılacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.
Öte yandan, ABD, uzmanların iklim şartlarının yol açtığı sıcaklık ve kuraklığa bağladığı orman yangınlarıyla mücadele ediyor. ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir aydır devam eden "Dixie" yangınında kül olan ormanlık alan dün 515 hektara ulaşmıştı.
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