14 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları.
|14 Ağustos 2021 00:02
|+Aa- Yazdır
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılacak. Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Ayancık ilçesini ziyaret edecek.
(Tunceli/12.00/Sinop/17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MHP'de 'Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu' adıyla bir heyet oluşturuldu
13 Ağustos 2021 19:33
|Erdoğan için sel bölgesinde Camii boşaltılmadı
13 Ağustos 2021 16:03
|Adalet Bakanı, Emirhan Yalçın'ın ailesine ziyaretinde bulundu-gizlide kalsın
13 Ağustos 2021 15:57
|'3 ilimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ediyoruz'
13 Ağustos 2021 14:06
|'İmamoğlu'nun gönderdiği maddelerin yüzde 98'ine 'Evet' demişiz'
13 Ağustos 2021 13:52
|Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi
13 Ağustos 2021 12:51
|AK Partili Çam'dan Altındağlı hemşehrilerine itidal çağrısı
13 Ağustos 2021 12:28
|Yeni bir bakanlığın kurulması seçeneği masada
13 Ağustos 2021 11:13
|Bakan Pakdemirli'nin danışmanı... 'Hapis yattım ama sabıkam yok'
13 Ağustos 2021 11:00
|Bakan Varank: VLP aşı adayında Faz 2 aşılamaları tamamlandı
13 Ağustos 2021 10:11