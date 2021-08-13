Meteorolojiden dört il için kuvvetli yağış uyarısı
Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt'ta yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
|13 Ağustos 2021 23:35
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Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine yer verildi.
Buna göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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