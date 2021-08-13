DSİ: Bozkurt'ta baraj tipi HES yok
DSİ Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak HES'lerin baraj ve kanal olmak üzere iki tipinin olduğu Bozkurt'ta ise kanal tipi HES olduğunu, dolaysıyla patlayarak veya kanalların açılması suretiyle bir sele neden olduğu iddiasının doğru olmadığını belirtti.
|13 Ağustos 2021 23:37
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DSİ Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak Bozkurt'taki HES'in baraj tipi olmadığını açıkladı. DSİ Genel Müdürlüğü iddiaların tersine, baraj tipi HES'lerin taşkın akımları depolayarak, nehir tipi HES'lerin ise ağaç gövdesi ve kaya gibi malzemeyi tutarak selin etkilerini azalttığına dikkat çekti.
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