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Araç alacaklar dikkat! ÖTV matrahı değişti, kalmayabilir

Sıfır araçlarda ÖTV matrah limitleri değişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloglu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bilaloglu, yeni düzenlemenin bugünden itibaren geçerli olup fiyatlara hemen yansıyacağını belirtti. "Tüketiciler hızlı bir şekilde araba almaya çalışacak; ancak stok durumuna göre talep karşılanamayabilir" dedi.
13 Ağustos 2021 23:51
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Araç alacaklar dikkat! ÖTV matrahı değişti, kalmayabilir

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu bir canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Evet bizim ve diğer otomotiv derneklerinin belli bir zamandır istediğimiz bir matrah düşürmesi bu. Bu karardan sadece vergi matrahı değişen arabalar etkilenecek.

Aracın fiyatı 84 bin lira ise zaten yüzde 45'lik dilimdeydi. Bu fiyat üzerinde bir etkisi olmuyor. Sadece 130 bin lira üzerindeki araçlar için geçerli bir vergi indirimi oluyor bu.

ÇİP KRİZİ ETKİLEYEBİLİR

Aslında bizdeki vergi sistemi iki faktöre bağlı. Bunlardan birincisi, motor hacmi ikincisi ise fiyat. Fiyat matrahları da otomotiv sektörü tamamen veya dolaylı yoldan döviz kuruna bağlı bir sektör olduğundan kurdaki artış maliyet artışı olarak yansımakta.

Bugünden itibaren yeni vergi dilimleri geçerlidir. Araç satın alanlara indirim bugün yansıyacaktır. Vergi mükellefleri bugünden itibaren daha düşük vergi yatıracaktır.

Otomotiv sektörü çok kompleks bir sektör. Bu sene otomotive damga vuran yarı iletken ve çip krizidir. Tabi ki bu da tedarik sıkıntısına sebebiyet veriyor.

Temmuz ayında bunu da hissetmeye başladık ve bundan sonraki aylarda da bunu hissetmeye devam edeceğiz. Bunu bilen tüketiciler hızlı bir şekilde araba alacaktır.

Her markanın stok durumuna hakim değilim ancak her markanın araba bulunabilirliğinde sıkıntı yaşanacaktır. Birinci elde araç bulunamayabilir. İkinci el araçlarda ise bu matrah güncellemesinin çok etkileyeceğini ben tahmin etmiyorum.

STOKLARDA SORUN YAŞANABİLİR

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, şunları kaydetti: "Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan düzenlemenin, satışlara olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Sektörün uzun süredir beklediği bu değişikliği memnuniyetle karşılıyor ve sektöre soluk aldıracak bir dokunuş olarak değerlendiriyoruz.

Ülkemizin yatırım çekiciliği ve ihracat rekabetçiliği için iç pazarın gelişimi önemli, bu yapılan düzenlemenin iç pazarı canlandırıcı bir etki yaratması, iç pazarı desteklenmesi bakımından önemli bir adım olarak görüyor ve dolayısı ile rekabet gücünü artırmak sureti ile ihracata dolaylı pozitif yansıyacağını bekliyoruz."
Milliyet
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