1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen hayatını kaybetti.
14 Ağustos 2021 00:03
+Aa- Yazdır
Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde M.Ö'nün kullandığı 38 RC 267 plakalı otomobil, bisiklet sürücüsü fen bilgisi öğretmeni Cafer Hanedar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savurulan Hanedar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri Hanedar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hanedar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

Kazanın ardından Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da taziye mesajı yayımladı. Çandıroğlu, mesajında "İlimiz Talas ilçesi Hava Durak Demir Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Cafer Hanerdar'ı trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
13 Ağustos 2021 23:44		 Meteorolojiden dört il için kuvvetli yağış uyarısı
13 Ağustos 2021 23:35
Ağaç köklerini sanat eserine çevirip bir de not bırakıyor
13 Ağustos 2021 22:56		 Prof. Dr. Cinel: Şu anda 4'ncü pik içerisindeyiz
13 Ağustos 2021 21:44
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda iki sanduka bulundu
13 Ağustos 2021 19:44		 Vaka sayıları iki gündür düşüyor
13 Ağustos 2021 19:31
Üç kez aşı ekibini reddetti: 26 yaşında koronadan hayatını kaybetti
13 Ağustos 2021 18:52		 Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali, son yolculuğuna uğurlandı
13 Ağustos 2021 16:04
Şanlıurffa'da fışkıran ham petrol, araziye akmaya başladı
13 Ağustos 2021 15:29		 Dünya genelinde 4 milyar 620 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
13 Ağustos 2021 13:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:17 - Dünya bu ana kilitlenmişti: İptal edildi00:10 - Zamanda kaybolmuş bir yer... Bazda mağaraları00:05 - YÖK, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteleri uyardı00:05 - Bir ülkede kamu çalışanları için aşı zorunlu oldu00:05 - ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?00:04 - Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 5 emsal karar
00:03 - Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü00:02 - 14 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Altın ve dolar için kritik tahmin23:51 - Araç alacaklar dikkat! ÖTV matrahı değişti, kalmayabilir23:44 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:40 - İzmir'de sahte aşı kartı iddiası: 1 hemşire tutuklandı
23:37 - DSİ: Bozkurt'ta baraj tipi HES yok23:35 - Meteorolojiden dört il için kuvvetli yağış uyarısı23:32 - Eski belediye başkanı ve kuzeni, engelli vatandaşı darbetti23:26 - Sinop'ta tomruklarla birlikte sahile vuran ceset 9 saatte çıkarıldı23:15 - 55 yaşındaki kadın çocuk parkında pitbulların saldırısına uğradı
23:13 - Bisikletiyle giden öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altın ve dolar için kritik tahmin
ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?
YÖK, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteleri uyardı
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 5 emsal karar
Bir ülkede kamu çalışanları için aşı zorunlu oldu
Dünya bu ana kilitlenmişti: İptal edildi
Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü
Zamanda kaybolmuş bir yer... Bazda mağaraları
14 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
göç bakanlığı 2
seyyanen zam 1
paça yapmak 2
arkandan köpek kovalar 2
sefam olsun 1
tez konusu araştırmak 1
parçaları birleştirmek 2
geçici duygular içindeyken kalıcı kararlar almak 1
Aşı olmayan vatan hainidir.Onlara kız vermeyeceğiz. 2
elektrik faturalarının zamlanması 3
SON İLANLAR
Hacı Bayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Alanya Aleaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 29 işçi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 26 sağlık personeli alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 3 mühendis alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam