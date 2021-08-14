1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?

Sıfır araçlarda yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından fiyatlarda önemli ölçüde düşüş bekleniyor. Hangi markanın ve modelin bu düzenlemeden etkilendiği ise merak konusu oldu.
14 Ağustos 2021 00:05
+Aa- Yazdır
ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?

İşte Türkiye'nin en çok satılan otomobil fiyatlarında son durum ve indirim sonrası tahmini fiyatlar...
Dünya
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Araç alacaklar dikkat! ÖTV matrahı değişti, kalmayabilir
13 Ağustos 2021 23:51		 ÖTV düzenlemesiyle otomobil fiyatlarında indirim bekleniyor
13 Ağustos 2021 13:34
ÖTV indirimiyle 300 bin liralık araç 250 bine inecek!
13 Ağustos 2021 09:15		 Otomobilde ÖTV Düzenlemesi: İşte yeni ÖTV oranları
13 Ağustos 2021 05:08
'Nöbetçi noter' uygulaması yeniden başladı, ikinci el araç piyasası hızlandı
11 Ağustos 2021 11:02		 Otomotiv ihracatı AB pazarındaki yükselişini sürdürüyor
06 Ağustos 2021 17:25
Oyak Renault Megan'ı Karsan'la birlikte üretecek
02 Ağustos 2021 23:31		 Kiralık araçların kullanımı ile ilgili Yargıtay'dan önemli karar
02 Ağustos 2021 10:10
İkinci el pazarı beklentilerin altında bir yıl geçiriyor
02 Ağustos 2021 08:00		 Oto pazarında araba çok alıcı yok
01 Ağustos 2021 15:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:17 - Dünya bu ana kilitlenmişti: İptal edildi00:10 - Zamanda kaybolmuş bir yer... Bazda mağaraları00:05 - YÖK, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteleri uyardı00:05 - Bir ülkede kamu çalışanları için aşı zorunlu oldu00:05 - ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?00:04 - Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 5 emsal karar
00:03 - Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü00:02 - 14 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Altın ve dolar için kritik tahmin23:51 - Araç alacaklar dikkat! ÖTV matrahı değişti, kalmayabilir23:44 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:40 - İzmir'de sahte aşı kartı iddiası: 1 hemşire tutuklandı
23:37 - DSİ: Bozkurt'ta baraj tipi HES yok23:35 - Meteorolojiden dört il için kuvvetli yağış uyarısı23:32 - Eski belediye başkanı ve kuzeni, engelli vatandaşı darbetti23:26 - Sinop'ta tomruklarla birlikte sahile vuran ceset 9 saatte çıkarıldı23:15 - 55 yaşındaki kadın çocuk parkında pitbulların saldırısına uğradı
23:13 - Bisikletiyle giden öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altın ve dolar için kritik tahmin
ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?
YÖK, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteleri uyardı
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 5 emsal karar
Bir ülkede kamu çalışanları için aşı zorunlu oldu
Dünya bu ana kilitlenmişti: İptal edildi
Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü
Zamanda kaybolmuş bir yer... Bazda mağaraları
14 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tolkien 1
Yusufçuklar 3
parçaları birleştirmek 2
tek cepli gömlek 1
Bugün olanlar 1
lavaş 1
kan benim damar benim 1
Aşı olmayan vatan hainidir.Onlara kız vermeyeceğiz. 2
yemek tarifi 2
arkandan köpek kovalar 2
SON İLANLAR
Hacı Bayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Alanya Aleaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 29 işçi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 26 sağlık personeli alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 3 mühendis alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam