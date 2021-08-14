ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?
Sıfır araçlarda yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından fiyatlarda önemli ölçüde düşüş bekleniyor. Hangi markanın ve modelin bu düzenlemeden etkilendiği ise merak konusu oldu.
|14 Ağustos 2021 00:05
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