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Kastamonu Valiliği: Sel felaketinde 32 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu Valiliği sel felaketinin yaşandığı bölgede, "250-300 ceset çıkarıldığı ve kimliklerinin tespit edilemediği" yönünde yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi.
14 Ağustos 2021 02:34
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Kastamonu Valiliği: Sel felaketinde 32 kişi hayatını kaybetti

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."
Anadolu Ajansı
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