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Mültecileri hedef alan Belediye Başkanı sömürüde sınır tanımıyor

Faşist uygulamaları ile mültecileri hedef alan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentteki kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçtiği ortaya çıktı. Özcan, ucuza çalıştırdığı mülteci işçilere suyu 10 kat pahalı satmaya çalışıyor.
14 Ağustos 2021 06:15
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Mültecileri hedef alan Belediye Başkanı sömürüde sınır tanımıyor

"Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz" diyen ve mültecilerin şehri terk etmesi için kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisine 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentteki kaldırım taşlarını döşeyen işçileri mültecilerden seçmesi dikkat çekti. 31 Mart yerel seçimlerinden önce açıkça mülteci ve özellikle de Suriyeli düşmanlığı yapan, aşevini kapatarak belediye tarafından mültecilere verilen ayni ve nakdi yardımı kesen Özcan'ın kendi evinde sigortasız mülteci çalıştırdığı da gündeme gelmişti.

Aralarında Iraklı mültecilerin de bulunduğu işçilerin geçtiğimiz bir ay içinde Özcan'ın mültecilere kin ve nefret kustuğu günlerde de kent merkezindeki kaldırımları döşediği öğrenildi.
Yeni Şafak
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