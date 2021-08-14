Mültecilere yönelik saldırıların hedefi çift taraflı kaos

Sürekli ve belirli periyotlarla paylaşılan ırkçı söylemlerle zihin inşası yapılmaya çalışıldığını söyleyen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Nergis Dama, "Bizim suçun bireyselliği üzerinde konuşmamız gerekiyor. Sorun ne yazık ki milliyet, etnik, ırk gibi değerlendirme yukarıdan sağdan soldan bir algıya neden oluyor. Suriyelinin öldürmesi üzerinden oluşturulan, iki millet arasında kaos çıkarma çabası var" dedi.

NEFRETİ SOSYAL MEDYA YAYDI

Nefret söyleminin yayılmasında en etkili mecranın sosyal medya olduğunu ifade eden Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı, "Sosyal medya nefret söyleminin yaygınlaştırılmasında önemli bir mecra olarak karşımıza çıktı. Dezenformasyon amaçlı sunulan yalan habere yapılan her türlü beğeni, yorum, tekrar paylaşım maalesef birtakım örgütlerin hedeflerine daha kolay ulaşmalarını sağlıyor" şeklinde konuştu.