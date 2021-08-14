'4 yıl önce DEAŞ'tan kaçtık, Türkiye'ye sığındık'

Ankara Altındağ'daki provokasyonlarda yaralanan 6 yaşındaki İbrahim'in babası Halil İbrahim Hodhud gazetemize yaptığı açıklamada, Suriye vatandaşı tarafından öldürülen Türk genciyle aynı mahallede yaşadığını ne vefat eden genci ne de katil Suriyeliyi tanımadığını ifade etti.

Olay olduktan sonra taziye çadırı kurulduğunu ve bazı kişilerin tepki gösterdiğini kaydeden Halil İbrahim Hodhud, ne olduysa evden çıktıkları anda olduğunu söyledi. Halil İbrahim Hodhud saldırı anında arabaya atılan büyük taşlardan birinin oğlu İbrahim'in kafasına geldiğini ifade etti.

KARDEŞCE YAŞAMAK İSTİYORUZ

Polisin müdahalesinin ardından kalabalığın arasından kurtulduklarını belirten Hodhud, "Araba kullanılamaz hale geldi. Polis eşliğinde mahalleden çıktık. Tanıdıklarımızın yanına gittik. Fakat İbrahim'in yarası çok kanıyordu. Ambulansı aradık ve hastaneye gittik. İbrahim'in alnına yedi dikiş atıldı." dedi.

Mahalleye yakın bir sanayi bölgesinde bulunan demirci atölyesinde çalıştığını söyleyen Suriyeli baba, "Sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Mahallede kimseyi görmüyorum ve kimseyi tanımıyorum . 4 yıl önce Deyrizor'un Ebu Kemal şehrinden geldik. DEAŞ'tan kaçıp Türkiye'ye sığındık. Bu ülke bize kucak açtı. Şimdiye kadar kimseden bir zarar görmedik ve kimseye zarar vermedik. Kardeşce yaşamak istiyoruz." dedi.