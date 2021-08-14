Lüks bir araçta görüntülenmişti, almadığı uyuşturucu kalmamış
|14 Ağustos 2021 07:20
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AK Parti Genel Merkezi'nde büro personeli olarak çalışan Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks bir araç içerisinde kokain olduğu tahmin edilen uyuşturucu maddeyi kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca işine hemen son verilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayvatoğlu ve 6 şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını özendirme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından dava açıldı. İddianame, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 20 yıla kadar hapis ve 30 bine kadar adli para cezasıyla cezalandırılması istenen Ayvatoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin yargılanması önümüzdeki günlerde başlayacak.
ALMADIĞI UYUŞTURUCU KALMAMIŞ
Ayvatoğlu, ilk ifadesinde, kullandığı maddenin pudra şekeri olduğunu iddia etmiş ancak yalanı çökünce uyuşturucu madde kullandığını kabul etmişti. Adli Tıp Kurumu'nun 7 Haziran 2021 tarihli raporuna yer verilen iddianamede, Ayvatoğlu'nun kan, idrar ve saç örneğinde, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden metamfetamin, amfetamin, morfin, morfin metaboliti morfin-3-glukuronid, kokain ve kokain metaboliti benzoilekgonin, kodein bulunduğu belirtildi.
İLK RAPORA SUÇ DUYURUSU
Ancak Adli Tıp Kurumu'nun 7 Nisan tarihli raporunda ise kan, idrar ve saç örneğinde uyuşturucu madde bulunmadığının aktarıldığı kaydedilirken, raporlar arasında ortaya çıkan çelişki nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.
KULLANIMI ÖZENDİRDİLER
Ayvatoğlu'nun uyuşturucu teminine yönelik diğer şüphelilerle mesajları da iddianameye girdi. İddianamede, şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanımına ilişkin olarak, üçüncü kişiler üzerinde birtakım özendirici duygular oluşturarak hareket ettikleri, video kaydı oluşturdukları ve bu görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde yayınlayarak ve aleniyet kazandırarak toplumun algısına sundukları vurgulandı.
Osman Özdemir
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