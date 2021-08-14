Maskeye uyum düştü

Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, aşılamaya rağmen vaka sayılarındaki artışa değindi. Çelik, "Yaz aylarında sıcaktan dolayı maskeye uyulmadığını görüyoruz. Yurt dışından gelen gurbetçiler, turistler ve iç turizmden dolayı ülke içi bir hareketlilik söz konusu. Maske ve mesafeye uyum son derece düştü. Dolayısıyla bulaş kaçınılmaz oluyor" dedi.

YA AŞI KARTI YA PCR TESTİ İSTENMELİ

Aşı zorunluluğu konusuna değinen Prof. Dr. Çelik şunları söyledi: "Bir halk içerisinde yaşıyorsak bu halka olan sorumluluklarımız var. Bir kimsenin canına, malına zarar vermek suç oluşturuyorsa sağlığına zarar vermemiz de bir sıkıntı oluşturmalı. Bununla alakalı özellikle eğlence alanları, zorunlu alanlara aşı yaptırmamış olanların alınmaması mümkün olabilir. Ya da belirli periyotlarla PCR testi zorunluluğu getirilebilir"

AŞININ YAN ETKİSİ HASTALIĞIN MİLYONDA BİRİ DEĞİL

"Aşıların yan etkisi hastalığın getirdiği sıkıntıların milyonda biri değildir. Biz bunu hastalardan, yoğun bakımlardan görüyoruz. Takip ediyoruz, kimin ne yaşadığını biliyoruz." diyen Prof. Dr. İlhami Çelik, henüz toplumsal bağışıklığa ulaşmak için yeteri kadar aşılamanın olmadığını vurguladı.

Çelik sözlerini şöyle tamamladı: "İkinci aşıyı yaptırmadıysanız zaten aşılanmamışsınız demektir. Bizde 95 yaşında iki hasta var. Normalde bu hastalar aşısız olsalardı klinikleri çok kötü seyredecekti. Ama şu anda çok hafif seyrediyor, taburcu edeceğiz. Böyle binlerce örnek verebiliriz"