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5 Kurum toplamda 249 işçi almak için ilana çıktı

Bursa İnegöl Belediyesi, Edirne Belediyesi, İstanbul Personel Yönetim AŞ, İzmir İZFAŞ ve Manisa Besot çok sayıda işçi almak için ilana çıktı.
14 Ağustos 2021 07:40
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5 Kurum toplamda 249 işçi almak için ilana çıktı

İlana başvurmak için iŞKUR gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak

Manisa Besot, Geçici 39 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 20 ağustos 2021

İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak

İzmir İzfaş, Geçici 109 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 22 ağustos 2021

İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak

İstanbul Personel Yönetim Aş, 17 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 22 ağustos 2021

Edirne Belediyesi 20 İşçi Alacak

Edirne Belediyesi, 20 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 17 ağustos 2021

Bursa İnegöl Belediyesi 64 İşçi Alacak

Bursa İnegöl Belediyesi 64 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 20 ağustos 2021

İlanlara ait tüm detaylara ulaşmak için tıklayınız

Memurlar.Net
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