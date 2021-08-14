5 Kurum toplamda 249 işçi almak için ilana çıktı
Bursa İnegöl Belediyesi, Edirne Belediyesi, İstanbul Personel Yönetim AŞ, İzmir İZFAŞ ve Manisa Besot çok sayıda işçi almak için ilana çıktı.
|14 Ağustos 2021 07:40
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İlana başvurmak için iŞKUR gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Manisa Besot, Geçici 39 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 20 ağustos 2021
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzfaş, Geçici 109 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 22 ağustos 2021
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş, 17 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 22 ağustos 2021
Edirne Belediyesi 20 İşçi Alacak
Edirne Belediyesi, 20 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 17 ağustos 2021
Bursa İnegöl Belediyesi 64 İşçi Alacak
Bursa İnegöl Belediyesi 64 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 20 ağustos 2021
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