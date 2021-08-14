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'Dere yatağına girmezsen, sel bir şey yapmaz'

Her gün bir yeni felakete uyanan Türkiye, bu defa Karadeniz'in batısı için gözyaşı döküyor. Peş peşe acı haberlerin geldiği bölgede, devlet ve millet el ele yaraları sarmaya çalışıyor.
14 Ağustos 2021 07:59
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'Dere yatağına girmezsen, sel bir şey yapmaz'

Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi, dere yataklarındaki yanlış yapılaşmayı yeniden gündeme getirdi. İTÜ'den Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu "Yanlış şehirleşme ve yanlış yapılaşma var. Dere yataklarına çok fazla yeni bina yapılıyor, çoğu da sanki tepeye yapılıyormuş gibi sıfır giriş, bodrum katlı. Bununla ilgili kontrol ve düzenleme yok. En büyük sebep bu. Dere yatağına girersen dere bir gün taşar, taştığında seni suyun içinde bulursa sana zarar verir" dedi. İklim değişikliğinin bir sebep değil, sonuç olduğunu ifade eden Kadıoğlu "İklim değişse de değişmese de bu seller hep oluyordu. Dere yatağına girmezsen iklim değişikliği sana bir şey yapmaz. Orada yıkılan binaya bakın, bir de arkasındaki binaya bakın. Yıkılan binaya iklim değişiyor da diğerine değişmiyor mu? Aynı yağmur ikisine de yağıyor. Tek fark, yıkılan binaların dere yatağının içinde olması" değerlendirmesinde bulundu. İklim değişikliğinin yeni bir şey oluşturmadığını söyleyen Kadıoğlu, değişikliğin sadece yağışın şiddetini artırdığını anlattı.

ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

Bölgeye AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından toplam 20 milyon lira ödenek yollandı. Bu yardım, Kastamonu'ya 10, Sinop'a 6, Bartın'a 4 milyon TL olarak bölüştürüldü. Para, selden en fazla zarar gören Bartın'daki Kumluca beldesine bağlı Zafer köyü ve çevre mahallelerdeki vatandaşların hesaplarına dün itibarıyla yatırılmaya başladı. Ayrıca Türkiye'de yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ GİDERİLDİ

Öte yandan, AFAD, 30 bin haneye uygulanan elektrik kesintisinin hemen hemen giderildiğini bildirdi. Açıklamada "Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmadı. Kastamonu'da 112 köye, Sinop'ta ise 86 köye elektrik verilemiyor" denildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Türkiye
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