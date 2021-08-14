Proje sayısı 62'den 700'e yükseldi

Bugün 20 yaşına giren AK Parti döneminde en büyük değişimlerden biri savunma sanayiinde gerçekleşti. 20 yılda savunma sanayiinde yürütülen kritik çalışmalarla Türkiye, dünya savunma devleri arasında yerini aldı. 2002 yılında 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 700'e yaklaştı. Savunma sanayii bütçesi, 5,5 milyar dolardan yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, 75 milyar doların üzerine çıkıldı. Sektörün cirosu 2002 yılında 1 milyar dolarken bugün 9 milyar dolar düzeyine yükseldi. Daha önce neredeyse yok seviyesinde olan AR-GE harcamaları ise 1,5 milyar doları buldu. Bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri listesine Türkiye'den 7 firma girdi.

2021 yılı mayıs ayında Türk savunma ve havacılık sektörü 170 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılının ilk beş ayında sektörün ihracatı ise 1,1 milyar dolar oldu.

İşte Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğündeki kritik projeler:

MİLGEM: Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından, Türkiye'nin ilk korvet tipi askeri gemisinin tasarımının milli olarak gerçekleşen MİLGEM projesi ile dışa bağımlılık

azaltıldı. TCG-HEYBELİADA 2011'de, TCG-BÜYÜKADA 2013'te, TCG-BURGAZADA 2018'de, TCG-KINALIADA ise 2019'da hizmete alındı.

HÜRKUŞ-C: TUSAŞ'ın projesi ile Türkiye ilk kez yerli ve milli imkanlarla üretilen bir silahlı keşif ve taarruz uçağına sahip olacak. İlk etapta 18 uçaklık üretim planlanıyor.

ATMACA: Gemisavar füzesi ATMACA, sınıfındaki en iyi mühimmatlardan biri olarak öne çıkıyor. 250 kilometre menzile sahip olan füze, testleri başarıyla geçti.

MİLLİ MUHARİP UÇAK: İlk yerli ve milli savaş jeti olma özelliğini taşıyan 5'inci nesil savaş uçağı olan milli muharip uçak (MMU) üstün kabiliyetler sağlıyor. Uçağın 18 Mart 2023'te hangardan çıkarılması planlanıyor.

ANKA-S: 2010'da TUSAŞ'ın hangarından çıkan İnsansız Hava Aracı ANKA-S, kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemi olmayı hedefliyor.

KORAL: ASELSAN tarafından üretilen ve elektronik harbin önemli unsurlarından olan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemleri, 2015 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor.

HİSAR: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR projesi ile hava savunma şemsiyesini tamamlıyor. Türkiye, proje tamamlandıktan sonra bölgede hava savunma üstünlüğünü elde etmiş olacak.

BORA: ROKETSAN'ın geliştirip TSK'ya teslim ettiği BORA balistik füzesi, yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ateş gücü oluşturuyor.

FIRTINA: ASELSAN'ın geliştirdiği Fırtına Obüsü NATO standardı her cins 155 mm obüs mühimmatı kullanabiliyor.

KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ: Milli Piyade Tüfeği MPT-76'yı geliştiren Makine Kimya, ardından Keskin Nişancı Tüfeği KNT-76'yı güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdı.

SOM FÜZELERİ: TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen havadan satha atılan turbojet motorlu seyir füzesi SOM, hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden hedeflerini büyük bir doğruluk payı ile vurabiliyor.

KİRPİ: KİRPİ zırhlı aracını geliştiren BMC, son olarak KİRPİ-II Mayına Karşı Korumalı Araçları üretti. Bu zırhlı araçlar halen terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılıyor.

SONDA: Türkiye'nin ilk sıvı yakıtla uzaya gönderdiği roket olma özelliğine sahip SONDA, tamamen milli teknolojilerle geliştirildi.

SONGAR: ASİSGUARD tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi SONGAR da son yıllarda geliştirilen en önemli insansız projeler arasında yer alıyor.

ALTAY: BMC'nin geliştirdiği ALTAY Ana Muharebe Tankı 2023'te TSK'ya teslim edilecek. 250 ALTAY tankının seri üretiminin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ATAK: ATAK helikopteri, sınıfının en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri'ne 59'u kesin, 32'si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığına 24'ü kesin, 3'ü opsiyonel toplam 27 adet, Pakistan'a 30, Filipinler'e de 6 adet ATAK'ın teslim edilmesi planlanıyor.

BAYRAKTAR TB2: Baykar Savunma tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 SİHA, Suriye, Libya ve Karabağ çatışmalarında gösterdiği başarısıyla tüm dünyanın ilgisini çekti. Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılan yerli sisteme; Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Fas, Malezya, Kazakistan ve Pakistan da yoğun bir ilgi gösteriyor.

SELÇUK BÖKE