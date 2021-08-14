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Bakan Özer noktayı koydu: Okullar açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak!

Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa eğitimin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk ve orta öğretimde okulların belirlenen tarihte açılacağı, yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda ve haftada 5 gün verileceği mesajı verdi
14 Ağustos 2021 08:10
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Bakan Özer noktayı koydu: Okullar açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak!

Koronavirüs salgınında en çok etkilenen ve uzun süre yüz yüze eğitimden uzak kalan çocukların okullarına kavuşması için çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Kamuoyunda en çok merak edilen konular ise "Okullar zamanında açılacak mı? Açılacaksa yüz yüze eğitim mi, yoksa hibrit mi olacak" şeklinde sıralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki net kararın Kabine toplantısında verileceğini duyurdu. İlk Kabine toplantısında bu soruların yanıtlarının kesinleşmesi bekleniyor.

MEB normal eğitim için hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ise hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı olduklarını ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini mesajı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı hazırlık yüz yüze eğitimin başlaması yönünde. Yani bütün ilk ve orta öğretimde tüm sınıflar normal zamanda eğitime başlayacak ve öğrenciler 5 gün okula devam edecek.

Şu anda hibrit model seçenekler arasında bulunmuyor. Ancak delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının çok tırmanması halinde böyle seçeneğin tekrar gündeme gelmesi olasılığı da tamamen ortadan kalkmış değil.

Okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler de üzerinde de tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim hazırlığı

Bilim Kurulu'nun çalışmalarına paralel olarak YÖK'ün de üniversitelerin açılması için gerekli çalışmaları yaptığı bildirildi. Bu kapsamda öncelikli olarak üniversite yurtlarının karantina amaçlı kullanılmasına son verilecek.

Buralarda temizlik başta olmak üzere gerekli çalışmalar yapılacak, fiziki koşulların pandemiye göre düzenlenmesi sağlanacak. Öğrencilerin okul kampuslarına ve yurtlara aşı karnesi ya da 48 saatlik PCR testi ile alınması gündemde.
Sabah
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