Fitch, Türkiye'nin kredi notunu duyurdu!
Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.
|14 Ağustos 2021 08:15
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.
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