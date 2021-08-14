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3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge konusunda atılacak adıma çevrildi.
14 Ağustos 2021 08:29
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3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklarken ek gösterge düzenlemesinin yaşama geçmesiyle birlikte hem görev ücretine hem de emekli aylığına olumlu yansıyacak, kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak.

Memurlara ek gösterge konusunda düzenleme yapılması konusunda ilk müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında yaptığı açıklamada, "Federasyonlarımızın verdiği bu teklife karşı biz de 3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz.

Bu çerçevede devlet bu sorunu çözmek konusunda, bu süreç içerisinde gerekli çalışmaları yapacak. Bu sözleşme ile bu meseleyi gündemimizin içindeki önemli bir sosyal mutabakat meselesi olarak görüyoruz" dedi.

Sendikalar ek göstergenin tüm kamu görevlilerini kapsamasını istiyor. Ancak daha önceki görüşmelerde öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi öngörülüyor.

Hazal Ateş
Sabah
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