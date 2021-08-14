Rızası dışında estetik yaptı 'sana düğün hediyem olsun' dedi

Burun estetiği olmak üzere İstanbul Nişantaşı'ndaki ünlü bir doktorun muayehanesine giden Avusturya'da yaşayan genç kız hayatının şokunu yaşadı. Avusturya'da devlet kurumunda asistan olarak çalışan genç kızın hayatı, evlilik arifesindeyken yaptırdığı burun estetiği ameliyatı yüzünden zindan oldu.

İddiaya göre skandal ameliyat, özel bir hastanenin ameliyathanesinde geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirildi. Baeastetic ve Bilgehan Aydın Hair Welness İnstitute Kliniğinin sahibi Doktor Bilgehan Aydın, Güllü Gökçe (25) isimli genç kıza gerçekleştireceği burun operasyonu için izni olmadan kulağından kıkırdak parçası alarak, üst dudak ile çene kısmına cerrahi yöntemle yerleştirdi.

Genç kız 8 Nisan saat 15.30'da girdiği ameliyattan ertesi gün saat gece 03.00'da çıktı. Normal şartlarda bir saatlik olan ameliyat yaklaşık 10 saat sürdü.

İP PARÇASI UNUTTULAR..KULAĞINI KAYBEDİYORDU

Güllü Gökçe ameliyattan sonra uyandıktan sonra büyük bir şoka uğradı. Genç kızın yüzü tanınmaz hale geldi. Hatalı yapılan ameliyat sonrası kulakta, çenede ve dudakta enfeksiyona ve yoğun kanama gerçekleşti. Genç kızın dudağında ameliyattan sonra işlevi olmayan uzunca bir ip parçası unutuldu.

Dudakta ve çenesinde kalıcı iz kalan genç kızın burnunda da kalıcı şekil bozukluğu oluştu. Kulağında toplanan kan yüzünden kulağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 2 hafta boyunca ses tellerinde meydana gelen zarar nedeniyle konuşamadı.

NEFES DARLIĞI ÇEKTİ SAÇLARI DÖKÜLDÜ

Nişanlı olan Güllü Gökçe, yaşadığı travma yüzünden düğününü erteledi. Avusturya'ya dönen genç kız yaşadığı enfeksiyondan dolayı yeniden biri kulaktan diğeri ise dudağındaki kıkırdakların alınması için bıçak altına yatmak zorunda kaldı. Psikolojik olarak bunalıma giren Güllü Gökçe, nefes darlığı ve tutam tutam saç dökülmesiyle de karşılaştı. Manevi olarak çöken genç kıza, psikoterapistler tarafından tedavi uygulandı.

SAVCILIK OLAYA EL KOYDU

Doktor Bilgehan Aydın başarısız operasyondan sonra Nişantaşı'ndaki muayehanesini kapattı. Genç kız avukatı İsmail Topkaya aracılığıyla Doktor Bilgehan Aydın ve ameliyatın gerçekleştirildiği özel hastane hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ameliyat için 2 bin 200 euro ödeme yapıldı. Ameliyat bitiminde ise ek ödeme talep edilirken bunun için de bin 500 liralık bir ödeme daha gerçekleştirildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç kız ayrıca maddi ve manevi tazminat davası açmak için harekete geçti.

PİŞKİN DOKTOR: BUNLAR DA SANA DÜĞÜN HEDİYEM

İddiaya göre; ameliyatla ilgili ön bilgilendirme operasyonun gerçekleştirildiği özel hastanenin lavabosunda yapıldı. Doktor Bilgehan Aydın, yapacağı operasyonu elindeki keçeli kalemle lavabonun fayanslarına çizerek anlattı. Aynı kalemi yüzünde de kullandı.

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Güllü Gökçe, hayatının zindan olduğunu belirterek, "Benim hayatımla, benim vücudumla kendi kafasına göre oynadı. Rızam olmadan yapılan çene ve dudak estetiğini de yaptıktan sonra, 'Bunlar da sana düğün hediyem' diyerek dalga geçti. Hiçbir açıklama yapmadan arkasına bakmadan kaçmayı tercih etti" diye konuştu.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN