Avukatlık stajı memurun 5434 sayılı Kanuna tabi olmasını sağlar mı?

2008 Ekim ayından önce memuriyeti olanların farklı emeklilik şartları taşıdığından bahsetmişsiniz. Ben 2008 yılında avukatlık stajımı yaptım. Memuriyet ve sigortalılık başlangıcım 9 Şubat 2009 Devlet Memurları Kanununa göre avukatlık stajı yaptığım dönem kadro ve dereceme etki ediyor. Özetle benim sorum avukatlık stajı yaptığım dönem dahil edilirse 2008 ekim ayı öncesi emeklilik haklarına sahip olabilirim gibi geldi. Acaba staj sürem emeklilikte çalışma süreme dahil edilir mi?

Memurların 5434 sayılı Kanuna tabi olmaları için esas alınan tarih 1 Ekim 2008 tarihidir.

Avukatlık stajı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde, kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık yapılması gereken bir işlemdir. Bir anlamda mesleğe hazırlanma sürecidir.

Bu süreler zorunlu sigortalı olmaksızın geçen süreler olduğu için çalışma hayatına başlayan kişilerin bu sürelerinin de hizmet sürelerine dahil edilmesi amacıyla borçlanma hakkı verilmiştir.

Bugün için Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanma yapılarak hizmet kazanılması durumları 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilmiş olup, bu hükümde; Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri'nin yazılı olarak müracaat yapılması kaydıyla borçlanma yapılması sağlanmış durumdadır.

Avukatlık Staj borçlanması 5434 sayılı Kanuna tabi olmayı sağlar mı?

Memurun 5434 sayılı Kanuna tabi olması için mutlaka 1 Ekim 2008 öncesinde memurluk hizmetlerinin veya memurluk hizmetlerinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, vekil imamlık gibi çalışılmış olan hizmetlerinin olması gerekmektedir. Yani 2008 Ekim öncesinde memurluk vasfını kazandıracak şekilde 1 gün dahi çalışmanın olması gerekmektedir.

Bu tür görevlerde fiilen çalışmaları olmayıp 1 Ekim 2008 sonrasında ilk defa memurluğa başlamış olanlar ise tamamıyla 5510 sayılı Kanuna tabi olmaktadırlar.

Bu nedenle de 2008 Ekim öncesi sadece sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapmış olan ve 2008 Ekim sonrasında da ilk defa memur olanlar avukatlık staj süresini borçlansalar da 5434 sayılı Kanuna tabi olmayacaklarını, sadece emeklilik hizmet süresinin artmasına fayda sağlayacağını değerlendiriyoruz.

Avukatlık stajında geçen sürelerin borçlanılması

Gerek 6 ayı mahkemelerde, gerekse 6 ayı da avukat yanında olmak üzere azami 1 yıl olan avukatlık staj süresinin borçlanılması için SGK'ya müracaat edilmesi gereklidir. Borçlanma için 1 yıl tamamlanmış olan staj süresini gösterir barolardan alınacak olan belgenin yeterli olacağını belirtebiliriz.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereği, Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki kademe, memurluk sırasında yapanlara ise bir kademe uygulanmaktadır.

Ayrıca, Avukatlık Hizmetleri Sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4' ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar, yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi memurluk hizmetinden sayılan görevlerde bulunmamışlarsa 5510 sayılı Kanuna, şayet bu görevlerde bulunmuşlarsa 5434 sayılı Kanuna tabi olurlar. Sadece avukatlık stajının borçlanma yapılarak hizmet satın alınması sizi 5434 sayılı Kanuna tabi tutmayacaktır. Yine, staj süresi her ne kadar memurun derece ve kademe ilavesi yönüyle, yani memurlukta geçmiş gibi derece ve kademe avantajı sağlamış olsa da, bunun sadece intibak işlemiyle sınırlı bir işlem olduğunu, bu işlemin yine 5434 sayılı Kanuna tabi tutmasını sağlamadığını ifade etmek isteriz.