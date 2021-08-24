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Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Akademik kadroya atanmadan unvana bağlı olarak emeklilikte ek gösterge ve makam tazminatından yararlanılır mı?
24 Ağustos 2021 10:05
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Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Merhaba, Dr Öğr.Üyesi Kadrosunda olan ancak doçentlik unvanını alan ama doçentlik kadrosuna atanamayan ve maaşını da doçentlik unvanı gereği 4800 ek gösterge üzerinden alan bir akademisyen kadrosuna göre mi (Dr. Öğr. Üyesi ek göstergesi 3600) yoksa maaşını aldığı 4800 ek gösterge üzerinde mi emekli olur?

Akademik kadroya atanmayan kişi sadece unvana bağlı olarak emeklilikte ek gösterge ve makam tazminatından yararlanır mı?

Emeklilikte büyük önemi olan ek gösterge ve makam tazminatından yararlanılması mutlaka görevin kadrosunu işgal etmekle mümkün olmaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 5 inci ve Ek 2 nci maddesinde yer alan hükümler gereğince üniversite öğretim elemanlarının emekli aylıklarının hesabında bu Kanunla belirlenmiş olan ek gösterge ve makam tazminatı göstergeleri uygulanmaktadır.

Ayrıca bu Kanunun 20 nci maddesinde , bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Öğretim elemanlarının göreve atanma, unvan alma ve görevde iken ek gösterge alınmasını sağlayan hükümler de 2547 ve 2914 sayılı kanunlarda yer almıştır. Bu hükümlere göre öğretim elemanlarının atanma, unvan alma, sosyal haklar, ödenek, ek ders ücreti, aylık ve ek gösterge, intibak vb. gibi görev aylıklarına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır.

Emeklilikte ek göstergeden yararlanmak için kadroya atanma şartı var mıdır?

Önemli olan bir husus da, emeklilikte ek gösterge rakamlarından yararlanmanın mutlaka kadronun işgal edilmesine bağlı olduğuna dair Danıştay İçtihat Birleştirme Kurulu Kararının bulunmasıdır. Karar, 07.12.2007 tarihli ve Esas Numarası 2005-2, Karar Numarası 2007-1 olan Karar, 25/03/2008 tarihli ve 26827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kararda şu ifadelere yer verilmiştir;;Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, açıklamalarımız bağlamında mevcut Danıştay kararının varlığı karşısında, sadece Doçentlik unvanına haiz olmanın emeklilikte doçentler için öngörülen ek göstergenin uygulanmasının mümkün olmayacağını, emeklilikte ek göstergeden yararlanmak için doçent kadrosuna atanmış olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Aynı şekilde, makam tazminatı ödemesinin de mutlaka kadronun taşınması ve makam tazminatına müstahak olma koşullarını yerine getirilmesi şartıyla yararlanabileceğini, bunda da sadece unvana bağlı olarak ödemenin yapılması mümkün değildir.

Ayrı bir değerlendirme yapılabilir mi?

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Madde 5 hükmünde; "Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır. Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır." hükmü bulunmaktadır.

Yine, mali ve sosyal hakların ödenmesine yönelik mahkeme kararları da mevcuttur. Söz konusu kararlar için;

https://www.memurlar.net/haber/880626/docentlik-unvani-alan-ogretim-uyesinin-mali-haklarina-iliskin-mahkeme-karar.html

https://www.memurlar.net/haber/953862/kdk-dan-docentlik-unvani-alanlarin-mali-haklari-hakkinda-onemli-karar.html

https://www.memurlar.net/haber/720812/danistay-docentlerin-mali-haklarini-tek-tek-acikladi.html

https://www.kbb.org.tr/haber/danistaydan-docentlik-unvani-alipatanamayanl-8309

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Söz konusu kararlar, sadece görevde iken alınacak ödemelerle ilgili verilmiş kararlar olmakla birlikte, yukarıda belirttiğimiz 2914 sayılı Kanun 5 inci maddesinde yer alan hükümde aylık ödemelerinde ek gösterge rakamlarının uygulanmasını gerektiriyorsa, bu durumda da SGK kesintilerinin de bu ek göstergelerden alınmasını gerektirdiğini, ayrıca özel kanunların her zaman için genel kanunlardan öncelikli olduğunu, dolayısıyla bu şekilde yapılacak bir yorumla ve mevcut mahkeme kararları da dikkate alınarak öğretim elemanları için unvana bağlı uygulanmakta olan ek gösterge rakamının emeklilikte de uygulanabileceğini, değerlendirebiliriz.

Ancak, kadroya atanmadan unvana bağlı olarak ödeme yapılmasına yönelik olarak mahkeme kararlarının görevde iken mali yönden incelenerek verilen kararların olduğu ve genel bir karar olmadığını, yani emeklilikte de uygulanmasını sağlayacak bir karar olmadığını da değerlendirmekteyiz. Zira bu kararlarda ek göstergenin unvana bağlı olarak görev maaşlarının ödenebileceğini, makam tazminatı açısından ise kadroya atanma şartının aranması gerektiği belirtilmekte, oysa emeklilikte bu ayrımın ise yapılmaması gerektiğini, bu nedenle de söz konusu kararların görevde iken görev maaşlarıyla ilgili bir karar olabileceğini de söyleyebiliriz.
Memurlar.Net - Özel

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