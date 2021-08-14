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Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 40'a yükseldi

AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.
14 Ağustos 2021 08:59
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Afet bölgesinde can kaybı yükseliyor. Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişi hayatını kaybetti. 9 kişinin ise hastanede tedavilerine devam ediliyor. Bartın'da ise ekipler selde kaybolan bir kişiyi arıyor. 3 ilde de arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Bölgede enkaz kaldırma ve temizleme çalışmalarına da başlandı.

Her geçen dakika selin yarattığı hasar daha çok gün yüzüne çıkıyor. Sel bölgesinde arama kurtarma ve iyileştirme çalışmaları hızlandırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamana şunlara yer verildi;

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bartın İli Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürülmektedir. Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçeleri'nde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır.
Anadolu Ajansı
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