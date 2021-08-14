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İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
|14 Ağustos 2021 09:01
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Karareis mevkisindeki makilik ve bozuk orman arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine orman bölge müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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