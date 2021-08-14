1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Aşırı hava olayları' Türkiye'nin normali haline gelecek

TBMM İklim Araştırma Komisyonunun taslak raporunda küresel iklim değişikliğine bağlı olarak gelişen aşırı hava olaylarının şiddetleneceği ve bunun, "Türkiye'nin normali" haline geleceği vurgulandı. Raporda felakete karşı şehirlerde yaşanacak can ve mal kayıplarına karşı yapısal tedbirler alınması gerektiği vurgulandı
14 Ağustos 2021 09:04
+Aa- Yazdır
'Aşırı hava olayları' Türkiye'nin normali haline gelecek

Karadeniz'deki birçok ilde can alan sel felaketleri yaşanırken, TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nun taslak raporunda iklim değişikliği ekseninde yağışların şiddetinde sıçrama yaşandığı ve yaşanacağı belirtildi.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre taslak raporda "İklim Değişikliği'nin Nedenleri ve Etkileri" bölümünde önemli tespit ve uyarılar yer alıyor.

Dört bölümden oluşması planlanan taslak raporda seller başta olmak üzere iklim kaynaklı felaketler, "Küresel İklim Değişikliği'nin Nedenleri ve Etkileri" bölümünün, "aşırı hava olayları" alt başlığında ele alınıyor.

İklim değişikliğinin kara ve deniz sıcaklıklarını artırması, yağış miktarı ve şiddetini değiştirmesi sonucunda, hava ile bağlantılı doğal afetlerin şiddetinde artışlar meydana geldiği kaydedilen raporda, yaşanan can ve mal kayıplarına ilişkin, "Aşırı hava olayları, büyük ekonomik ve sosyal etkilere neden olmaktadır" değerlendirmesi yapıldı.

ŞİDDETİ ARTACAK

Raporda, yağışları tetikleyen buharlaşma konusu irdelenirken, 100 yıllık projeksiyona yer verildi ve yıllık ortalama 1.1 milimetrelik buharlaşma yaşanacağı ifade edildi.

Kuraklıkla ilgili 10'ar ve 30'ar yıllık periyotlarla değerlendirmelere yer verilen raporda, iyimser ve kötümser senaryolara değinilerek, "2016-2040, 2041-2070 ve son olarak 2071-2098 periyotları boyunca kuraklığın hem frekansında hem de şiddetinde artış olacağını öngörüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Güneydoğu Anadolu'da riskin daha yüksek olduğu kaydedildi.


"TÜRKİYE'NİN NORMALİ"

Raporda, aşırı hava olaylarının şiddetleneceği ve bunun, "Türkiye'nin normali" haline geleceği vurgulanırken, "Küresel iklim değişikliği ile sıcaklıklar artacak, sıcaklığın artışına bağlı olarak da atmosferdeki su buharı salınımı daha fazla olacak. Bu yüzden özellikle yağışların şiddetinde ve şiddetli yağışların frekanslarında da artış yaşanacak" tespiti yapıldı.

Yağışların miktarındaki azalmaya rağmen, şiddeti ve frekansının artmasına ilişkin tehlikeyi içeren grafiklere de yer verilen raporda, yağış rejiminin değişerek 2040'a kadar olan periyotta ciddi azalma olacağı, 2040-2071 periyodunda ise azalmanın yüzde 30'a varacağı belirtildi.

Afetlerin 1940-2020 arası dağılımına yer verilen raporda; sel, fırtına, hortum, yıldırım, heyelan, kum fırtınası ve dolu felaketlerinin 2016'dan sonra katlanarak arttığı vurgulandı.

"YAPISAL TEDBİR GEREKLİ"

Raporda, özetle şu öneri ve tespitlere yer verildi:

- Son 20 yılda şiddeti, süresi ve frekansında artış olduğu tespit edilen şiddetli hava olayları ve meteorolojik afetlerin iklim değişikliğinin sonucu olarak artış eğiliminin devam edeceği öngörülmekte. Bu kapsamda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının azaltılmasına yönelik özellikle şehirlerde yapısal tedbirlerin artırılması gerekmekte.

-Mevcut şehir planlarının ve altyapılarının meteorolojik veriler ve projeksiyonlar göz önünde bulunarak yenilenmesi, yeni hazırlanacak şehir plan ve altyapı çalışmalarında bu verilerin göz önünde bulundurulması, ihtiyaç olması halinde bir yasal düzenleme yapılması zorunlu.

- Betonlaşmanın yoğun olarak görüldüğü şehir merkezlerinde iklim değişikliğinin sıcaklık, yağış gibi değişkenlerin uç değerlerindeki artışa sebep olması, aşırı yağışlardan kaynaklı şehir sellerini oluşturup, artırıyor. Şehir sellerine sebep olan yağmur suları depolanarak sulama için yeniden kullanılmalı.
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplandı
04 Ağustos 2021 15:31		 Meteoroloji, yangın tehlike haritalarını Meclis'e rapor etmiş
01 Ağustos 2021 09:24
Dikkat çeken rapor Meclis'e sunuldu! KDV indirimi şart
18 Temmuz 2021 08:46		 Torba kanun teklifi komisyonda kabul edildi
13 Temmuz 2021 21:22
TÜVTÜRK ücretleri isyan ettiriyor
13 Temmuz 2021 10:28		 Torba kanun teklifinin 12. maddesi kabul edildi
13 Temmuz 2021 00:25
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Komisyonda görüşülüyor
12 Temmuz 2021 11:37		 Komisyon 'müsilaj'a çözüm arıyor
10 Temmuz 2021 07:05
'Çıplak arama'da yanlış algı düzeltilecek
10 Temmuz 2021 06:40		 Meclis Müsilaj Komisyonu çalışmaya başladı
07 Temmuz 2021 18:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:06 - Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak etkili olacak10:05 - İnsansız araçlardan oluşan Türkiye'nin 'dijital birliği' vitrine çıkıyor10:02 - Konya'da Perseid Meteor yağmuru09:22 - Bursa'da elektrik akımına kapılan genç öldü09:20 - Göçmen geçişleri geceye döndü09:10 - AK Parti düğmeye bastı! Dezenformasyona iki muhataplı cezalandırma
09:08 - İBB zabıtasından taksici denetimi09:04 - 'Aşırı hava olayları' Türkiye'nin normali haline gelecek09:01 - İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor08:59 - Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 40'a yükseldi08:50 - Tüp bebeğe devlet desteği08:32 - Rızası dışında estetik yaptı 'sana düğün hediyem olsun' dedi
08:30 - Proje sayısı 62'den 700'e yükseldi08:29 - 3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor08:28 - Çocuğu sevksiz başka hastaneye gönderen doktora mahkumiyet kararı08:15 - PKK, Mehmetçiğe NATO ülkelerinin silahlarıyla saldırdı08:15 - Fitch, Türkiye'nin kredi notunu duyurdu!
08:13 - Bekçiler intihar etmeye kalkışan kadını havada kelepçeledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV kararı sonrası hangi otomobil kaç liraya düştü?
3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor
Bakan Özer noktayı koydu: Okullar açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak!
Altın ve dolar için kritik tahmin
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 5 emsal karar
Rızası dışında estetik yaptı 'sana düğün hediyem olsun' dedi
YÖK, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversiteleri uyardı
Dünya bu ana kilitlenmişti: İptal edildi
Mültecilere yönelik saldırıların hedefi çift taraflı kaos
En-Nuceba haddini aştı, Türkiye'yi tehdit etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek tarifi 2
üşüdüm üstümü örtsene anne 5
sağlık 2
sayıların anlamı 2
Noktalama işaretleri 2
en sevdiğim çiçek 3
depozito 1
lavaş 1
Aşı olmayan vatan hainidir.Onlara kız vermeyeceğiz. 2
üniversiteye giriş baraj puanının düşürülmesi 4
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 20 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 20 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam