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İBB zabıtasından taksici denetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtası sivil ekiplerinin, 2020 yılının sonbaharından bugüne kadar taksicilere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 48 bin 383 araç denetlendi. Kuralları ihlal eden 127 taksiciye idari para cezası kesildi.
14 Ağustos 2021 09:08
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İBB zabıtasından taksici denetimi

Milliyet'ten Gülden ÇOKTAN'ın haberine göre: İstanbul İBB zabıta ekipleri, kentin prestij meydanları, turizm bölgeleri ve ana arterlerinde denetimlerini sürdürüyor. Son dönemde hızlı bir atış gösteren Alo 153 Beyaz Masa şikayetleri kapsamında, kısa mesafede yolcu almayarak fazla ücret tahsil etmeye kalkışan, kurallara uymayarak müşterilerini mağdur eden taksicilere yönelik denetimler de artırıldı. Zabıta Daire Başkanlığı'nca 2020 yılı sonbaharında başlatılan sivil taksi denetimleri kapsamında bugüne kadar 945 denetim gerçekleştirildi. Kısa mesafede yolcu almayan ve fazla ücret isteyen 127 taksi ilgilisine idari para cezası tutanağı düzenlendi. Bu süreçte İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) denetimine takılan taksilerin izin belgeleri 10 gün, taksi şoförlerinin ticari taşıma araç kullanım belgeleri ise 20 gün süre ile askıya alındı.

14 bin şikayet çözüldü

İBB zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 48 bin 383 ticari taksi-taksi dolmuş, 28 bin 63 minibüs, 153 taksi-minibüs durağı ve 184 servis-yük nakil aracı olmak üzere toplam 81 bin 75 denetim yapıldı.

Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 3 bin 398 tutanak düzenledi. Toplam 1 milyon 358 bin 472 lira idari para cezası uygulandı. İBB'den yapılan açıklamada 153 Beyaz Masa ve CİMER'e gelen 14 bin 181 şikayetin çözüme kavuşturulduğu açıklandı.
Milliyet
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