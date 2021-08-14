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AK Parti düğmeye bastı! Dezenformasyona iki muhataplı cezalandırma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter, Ekşi Sözlük gibi sosyal medya platformlarını eleştirerek, "Hiçbir dijital mecra, hukuktan azade değildir. Onlar da bedelini ödeyecektir" açıklamasıyla birlikte AK Parti, yeni bir sosyal medya düzenlemesini daha gündemine aldı.
14 Ağustos 2021 09:10
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AK Parti düğmeye bastı! Dezenformasyona iki muhataplı cezalandırma

Milliyet'ten Ayşegül KAHVECİOĞLU'nun haberine göre: - Buna göre sosyal medya hesaplarından yapılan "dezenformasyon" içerikli paylaşımlarla ilgili iki muhataplı bir "cezalandırma" süreci üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda "yalan bilgi/haber" içeren paylaşımları, talep üzerine 24 saat içinde ilgili platformdan kaldırmayan sosyal medya şirketlerine ağır para cezaları getirilmesi; ayrıca içeriği oluşturan kullanıcıya hapis cezası verilmesi gündemde.

Parti kurmayları, hazırlanacak yeni düzenlemenin geçen yıl çıkarılan yasa ile karıştırılmaması gerektiğini belirterek, "O yasa, sosyal medya platformlarının hukuki ve mali muhataplık oluşturmasıyla ilgiliydi. Şimdi üzerinde çalıştığımız düzenleme ise bu platformlarda ortaya çıkan dezenformasyon ve yalan haberi engellemek için yapılacak; yani doğrudan içeriklerle ilgili olacak. İnsanlar gerçek hayatta nasıl eylemlerinden sorumlu oluyorsa, sosyal medyadaki eylemlerinden de sorumlu olacak. Sosyal medyada dezenformasyonla mücadelenin ne kadar kritik olduğu son 15 günde biraz daha net anlaşıldı" dedi.
Milliyet
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