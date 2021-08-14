Göçmen geçişleri geceye döndü

Milliyet'ten Çiğdem YILMAZ'ın haberine göre: - Afganistan'da güçlerini artıran Taliban ile Afganistan güvenlik güçlerinin arasındaki çatışmalar nedeniyle başlayan göç dalgası sürüyor. Bölgede Taliban'ın etkisini artırmasıyla birlikte Afganistan'dan Türkiye'ye göçmen geçişleri son zamanlarda daha da arttı. Bu artış ile birlikte sınır bölgelerinde ciddi güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda İran sınır hattına 156 kilometrelik duvar örüldü. Ancak alınan önlemlerin de yeterli olmadığı görülüyor. Afganların, İran üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla girişi devam ediyor. İran üzerinden yürüyerek Van'a gelen Afganların son durağı ise Bitlis'in Tatvan ilçesi. Dörder beşer gruplar halinde Tatvan'a gelen Afganlar, burada 50'şer ve 100'er kişilik gruplar halinde araçlarla İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri gibi Türkiye'nin farklı büyükşehirlerine gönderiliyor.

GÜNDE 100'DEN FAZLA

Tatvan'da yaşayan 47 yaşındaki matematik öğretmeni Sinan Kiranşal da yaklaşık dört yıldır bu güzergahı kullanan göçmenler için her gün yemek yaptırıyor. Milliyet'te de daha önce haber olan Kiranşal, geçişlerin devam ettiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Afgan geçişleri geceye döndü. Milliyet'in yaptığı haberlerden sonra burada gündüzleri güvenlik önlemleri artırıldı. Afganlar da gündüzleri uyuyup geceleri yürüyorlar.

"KORKUP SAKLANIYORLAR"

Yaptığımız yemeği iki hafta öncesine kadar akşam 17.00-18.00 gibi dağıtıyorduk ama artık akşam 20.00'den sonra dağıtıyoruz. Çünkü güvenlik önlemleri nedeniyle o saatte göçmenleri bulmamız zor. Yakalanmaktan korkup saklanıyorlar."