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İnsansız araçlardan oluşan Türkiye'nin 'dijital birliği' vitrine çıkıyor

HAVELSAN tarafından geliştirilen, İHA ve İKA'lardan oluşan Türk savunma sanayisindeki dijital birlik konsepti, ilk kez IDEF 2021'de sergilenecek- HAVELSAN, 4 farklı tip İHA ve 3 farklı tip İKA ile uçuş, geliştirme testlerini başarıyla sürdürüyor- Otonom İHA ve İKA'ların kendi aralarında haberleşerek müşterek görev icra etmesine yönelik yetenekler sahada denenmeye başlandı
14 Ağustos 2021 10:05
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- Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava (İHA) ve kara araçlarının (İKA) birlikte sürü halinde görev yapabildiği "dijital birlik" ilk kez sergilenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, insansız araçların birlikte görev yapabilmesini sağlayan sürü harekat kabiliyeti için bir süredir çalışmalar yürüten HAVELSAN, geldiği noktayı "dijital birlik" örneğiyle 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) ilk kez tanıtacak.

HAVELSAN'ın "dijital birlik" çalışması, 4 farklı tip İHA ve 3 farklı tip İKA ile uçuş ve geliştirme testleriyle başarılı şekilde sürüyor.

"Dijital birlik" konseptinin önemli bir parçası olan bütünleşik otonom robotik sistemler geliştirilmesi kapsamında; sürü ve takım halinde görev yapabilen otonom İHA ve İKA'ların kendi aralarında haberleşerek müşterek faaliyet icra etmesine yönelik yetenekler sahada denenmeye başlandı.

Tümleşik karma takımların haberleşmesi ve artırılmış durum farkındalığı ile İKA operasyonlarının İHA destekli yürütülmesine yönelik tekniklerin ve teknolojilerin saha denemeleri gerçekleştiriliyor.

HAVELSAN BAHA otonom İHA ile verilebilecek görevlere yönelik hazırlıklar tamamlandı. Barkan İKA, gelişmiş otonomi özellikleri ile kendini ispatladı ve dünya çapında bir kabiliyet dizisine sahip hale getirildi.

Karma sürü görevleri için kazanılan altyapı ile "süper zeka" diye tarif edilebilecek, sahadaki bütünleşik robotik otonom sistemlerin elde ettiği veriyi harmanlayan, ortaya ilk bakışta fark edilmeyen veri ve bilgileri çıkartan sistemler konusundaki çalışmalar da hızlandırıldı.

HAVELSAN, bu çalışmalarda geliştirdiği özgün donanımlar ve yazılımlarla teknolojinin en uç noktalarında iddiasını ortaya koyuyor.

- IDEF'in de önemli gündem maddesi

IDEF kapsamında 19 Ağustos'ta "Geleceğin Orduları: Dijital Birlikler" paneli gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan (SSB) Yardımcısı Celal Sami Tüfekci moderatörlüğündeki panelde, SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, SSB Danışma ve Yürütme Kurulu Üyesi Tümgeneral Reha Ufuk Er, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hacı Ali Mantar konuşmacı olarak yer alacak.

Panelde, "Dijital Birlik Yeteneğin, Siber Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi", "Dijital Birlik Yeteneğinin, Komuta Kontrol ve Harekat Fonksiyonu Yönünden Değerlendirilmesi", "Dijital Birliklerin Tarihsel Gelişimi/Harp Tarihi Açısından İncelenmesi, Fatih Sultan Mehmet ve Harp Konseptinin Değişimi", "Dijital Birlik Yeteneğinin, Yerli ve Milli Olarak Geliştirilmesi Hususunun Savunma Sanayi Açısından Değerlendirilmesi", "Dijital Birliklerin Teşkilinde Yenilikçi Teknolojilerin Önemi" başlıkları ele alınacak.
Anadolu Ajansı
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