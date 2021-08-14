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Bursa'da elektrik akımına kapılan genç öldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, köprü ayağında bulunan elektrik kablosundaki akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
|14 Ağustos 2021 09:22
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Soğanlı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, 17 yaşındaki M.F.B, bir köprünün ayağındaki elektrik hattında bulunan akıma kapıldı.
Yoldan geçen vatandaşların durumu fark etmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.F.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
M.F.B'nin cesedi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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