Yalnızca bir üniversitede olan alandan başvuru alınması etik mi?

Balıkesir Üniversitesi tarafından 10 Ağustos 2021 tarihinde çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere 4 araştırma görevlisi ve 6 öğretim görevlisi olmak üzere 10 kadro ilan edilmiştir.

Takipçilerimizden gelen bildirimlere göre incelediğimizde, Bigadiç Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda, "İktisat lisans mezunu olup LİDERLİK VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak." şartı arandığı görülmüştür.

Liderlik ve Küresel Girişimcilik alanına dair bir araştırma yaptığımızda ise ilgili yüksek lisans programının sadece Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde aktif olduğunu tespit ettik. Lisans olarak İktisat şartı arayıp yüksek lisansı İşletme alanına giren ve yalnızca bir üniversitede olan alandan başvuru alınması hem ilana başvuracak adaylara yönelik oldukça sınırlı müracaat şans verildiğinin somut kanıtı olduğu gibi hem de "alacağımız belli bir! adayımız var, o kişi siz değilseniz şansınız yok" mesajıdır.

Diğer taraftan, halihazırda Bigadiç Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının 2020 YKS yerleştirmelerine baktığımızda 45 öğrenci kontenjanının 29'unun dolduğu (doluluk oranı %64) görülmekle birlikte, ilgili programın akademik kadrosunda da yalnızca 1 (bir) öğretim görevlisinin görev yaptığı görülmektedir.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, henüz akademik kadrosu açısından Yükseköğretim Kurulunun program açma kriterlerini dahi yerine getiremeyen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programına İşletme/Muhasebe ve Finansman alanında yetişmiş nitelikli adayları istihdam etmek yerine, sadece bir üniversitede yer alan yüksek lisans alanı üzerinden ilan verilmesi kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından uygun değildir.

Bu kapsamda, halen başvuru süreci devam eden Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi ilanının Rektörlük tarafından yeniden değerlendirilmesi faydalı olacaktır.