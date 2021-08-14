Konya'da Perseid Meteor yağmuru
Konya'nın Ereğli İlçesinde Perseid Meteor yağmuru yıldızlarla kaplı gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu. 24 Temmuz'da başlayıp 24 Ağustos'a kadar devam edecek olan perseid meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağı bildirilmişti.
|14 Ağustos 2021 10:02
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