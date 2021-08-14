Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan'a tepki
|14 Ağustos 2021 10:25
|+Aa- Yazdır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, resmi görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesine ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasını yadırgadığını ve reddettiğini bildirdi.
Sözcü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesiyle ilgili açıklamasına yönelik soruya yazılı yanıt verdi.
Bilgiç, "Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz. Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan'a hatırlatırız." ifadelerini kullandı.
Türkiye'ye giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve Türk kanunlarına uygun şekilde havalimanında işlem yapıldığını ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine geri gönderildiğini kaydeden Bilgiç, bu süreçte söz konusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesinin sağlandığı bilgisini paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Küçük Halep' Altındağ neden karıştı?
14 Ağustos 2021 10:10
|AK Parti düğmeye bastı! Dezenformasyona iki muhataplı cezalandırma
14 Ağustos 2021 09:10
|PKK, Mehmetçiğe NATO ülkelerinin silahlarıyla saldırdı
14 Ağustos 2021 08:15
|14 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
14 Ağustos 2021 00:02
|MHP'de 'Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu' adıyla bir heyet oluşturuldu
13 Ağustos 2021 19:33
|Erdoğan için sel bölgesinde Camii boşaltılmadı
13 Ağustos 2021 16:03
|Adalet Bakanı, Emirhan Yalçın'ın ailesine ziyaretinde bulundu-gizlide kalsın
13 Ağustos 2021 15:57
|'3 ilimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ediyoruz'
13 Ağustos 2021 14:06
|'İmamoğlu'nun gönderdiği maddelerin yüzde 98'ine 'Evet' demişiz'
13 Ağustos 2021 13:52
|Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi
13 Ağustos 2021 12:51