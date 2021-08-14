Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Onikuşubat ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alanda zarar oluştu.
|14 Ağustos 2021 10:47
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Bertiz Mahallesi Karamanlı mevkisinde ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti.
Helikopter ve 15 işçinin katımıyla yürütülen çalışmalarla söndürülen yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
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