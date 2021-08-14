Ordu'nun İkizce ilçesinde heyelan riskine karşı 2 ev boşaltıldı
|14 Ağustos 2021 11:10
|+Aa- Yazdır
İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, AA muhabirine, ilçede dün başlayan sağanağın halen devam ettiğini söyledi.
Sağanağa bağlı çeşitli noktalarda heyelanlar yaşandığını, bazı bağlantı yollarının da ulaşıma kapandığını belirten Kaygı, "Yoğun yağış gece boyunca devam etti. Özellikle Yoğunoluk Mahallesi bölgesinde büyük heyelanlarımız var. Yoğunoluk-Devecik bağlantı yolunda heyelan oldu, yol kapandı. Her an risk olabilir diye heyelanın olduğu bölgenin alt tarafındaki 2 evimizi önlem amaçlı boşalttık." dedi.
Heyelanlara bağlı olarak 18 mahalledeki fındık bahçelerinde zarar oluştuğuna dikkati çeken Kaygı, "Çok şükür ilçemizde herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yok. Arazilerde vatandaşlarımızın çok zararı oldu. Heyelanlar meydana geldi. Hala etkisini sürdüren sağanak nedeniyle fındığı sele gitti vatandaşın." diye konuştu.
Kaygı, belediye ekiplerinin heyelan nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Batı Karadeniz'de sel: Can kaybı 41'e yükseldi
14 Ağustos 2021 12:35
|Sel felaketinde evinde mahsur kalan 97 yaşındaki Ahmet dede helikopterle kurtarıldı
14 Ağustos 2021 12:02
|Taksici, 1 kilometrelik yola 200 lira istedi
14 Ağustos 2021 11:46
|Tercih dönemini hastanede geçirdi, 'aşı olun' çağrısında bulundu
14 Ağustos 2021 11:09
|Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
14 Ağustos 2021 10:47
|İşte Erdoğan'ın bahsettiği duvar: Tam 1040 kilometre göç seddi
14 Ağustos 2021 10:09
|Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak etkili olacak
14 Ağustos 2021 10:06
|Konya'da Perseid Meteor yağmuru
14 Ağustos 2021 10:02
|Göçmen geçişleri geceye döndü
14 Ağustos 2021 09:20
|Tüp bebeğe devlet desteği
14 Ağustos 2021 08:50